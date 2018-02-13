В Чалне осложнилась ситуация с отравлениями из-за вспышки инфекции

Количество заболевших увеличилось с 15 до 24 человек, сообщает управление Роспотребнадзора по Карелии.

Напомним, с 6 февраля в поселке Чална начались отравления местных жителей, в основном детей. В понедельник Минздрав Карелии рассказал, что заболели пять взрослых и 10 детей.

"По состоянию на 12.02.2018г. зарегистрировано 24 случая острой кишечной инфекции, 18 из которых у детей до 17 лет", - отметили в Роспотребнадзоре.

По клинике заболевания протекают в средней степени тяжести. 96% заболевших получают амбулаторное лечение.

Управлением организован комплекс противоэпидемических мероприятий, в т.ч. юридическим лицам выданы предписания об организации противоэпидемических и профилактических мероприятий, организован мониторинг за состоянием качества воды, подаваемой населению.

По факту отравлений Следком Карелии начал доследственную проверку.