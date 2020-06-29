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В год 100-летия Республики Карелия жители старинной карельской деревни Войница остались без магазина

Новости. Экономика
12:08, 30 Июня 2020
фото: https://vk.com/vuonnini
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Ближайшие торговые точки находятся в десятках километрах от деревни.

В старинной карельской деревне Войница закрылся единственный магазин. По словам местных жителей, теперь им приходится отправляться за продуктами за десятки километров от деревни. Ближайшие торговые точки находятся в деревне Вокнаволок или районном центре Калевала, которые расположены в 38 и 53 километрах от Войницы.

Жители деревни рассказали о ситуации администрациям Луусалмского сельского поселения и Калевальского национального района еще месяц назад, но муниципальные чиновники помочь ничем не смогли. Населению Войницы пришлось обратиться к министру культуры Карелии Алексею Лесонену, который является куратором Калевальского района в республиканском правительстве, а пока жители старинной карельской деревни грустно шутят, что в год 100-летия Республики Карелия они остались без магазина.  

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-06-30 13:59:12
И поправки в Конституцию нет про магазины, не порядок!!!
новый
2020-06-30 12:26:57
Сами хотели уединения от цивилизации, теперь ноют. Поделом вам. Живите в своем стойбище древними укладами, рыбной ловлей и собирательством.
миша
2020-06-30 13:50:50
новый, тебе до их уровня расти и расти.
Гость
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