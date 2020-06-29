В год 100-летия Республики Карелия жители старинной карельской деревни Войница остались без магазина

Ближайшие торговые точки находятся в десятках километрах от деревни.

В старинной карельской деревне Войница закрылся единственный магазин. По словам местных жителей, теперь им приходится отправляться за продуктами за десятки километров от деревни. Ближайшие торговые точки находятся в деревне Вокнаволок или районном центре Калевала, которые расположены в 38 и 53 километрах от Войницы.

Жители деревни рассказали о ситуации администрациям Луусалмского сельского поселения и Калевальского национального района еще месяц назад, но муниципальные чиновники помочь ничем не смогли. Населению Войницы пришлось обратиться к министру культуры Карелии Алексею Лесонену, который является куратором Калевальского района в республиканском правительстве, а пока жители старинной карельской деревни грустно шутят, что в год 100-летия Республики Карелия они остались без магазина.