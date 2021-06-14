В Карелии арестовали членов преступной группы, выдававших липовые документы мигрантам

В Карелии пресечена деятельность лиц, подозреваемых в организации незаконной миграции на территории России, сообщили в Управлении ФСБ республики.

Фигуранты дела помогали выходцам из стран Азии незаконно перебраться в Россию, фиктивно принимая у них экзамены на знание русского языка, а также оформляли поддельные медицинских справки и сертификаты, необходимые иностранным гражданам для получения разрешений на временное проживание, патентов, вида на жительство и гражданства РФ.

В настоящее время по факту преступной деятельности возбуждено уголовное дело. На рабочих местах и дома у подозреваемых проведены обыски. Все участники уголовного дела задержаны, в отношении них избрана мера пресечения в виде ареста.

Уголовным кодексом Российской Федерации за данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по делу продолжаются.