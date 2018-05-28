В Карелии бизнесмен попал в суд за чрезмерный вылов рыбы

Прокуратура потребовала взыскать с пудожского предпринимателя почти 2 млн рублей за то, что выловил слишком много рыбы, сообщается на сайте городского суда Петрозаводска.

Как следует из материалов дела, в ходе проверки рыбопромыслового журнала пудожского предпринимателя были выявлены факты нарушений бригадирами установленных вылова рыбы.

Зафиксированный перелов рыбы превысил 8 тонн. Согласно заключению эксперта, ущерб от незаконного вылова в совокупности составил свыше 1,7 млн руб.

Бригадиры были привлечены к административной ответственности.

"Указанную сумму ущерба прокурор Пудожского района просит взыскать в райадминистрации с индивидуального предпринимателя, на которого возложена ответственность за вред, причиненный его работниками при исполнении ими трудовых обязанностей", - говорится в сообщении.