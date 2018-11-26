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Новости. Криминал
12:06, 26 Ноября 2018
фото: "Столица на Онего"

В Карелии бывшие заключенные обокрали дачные участки и пытались украсть 10 машин

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В полицию Медвежьегорского района поступили заявления о кражах из дачных домов и о повреждении автомобилей, сообщили в МВД Карелии.

В одном из сел 53-летний гражданин обнаружил, что в его загородный дом ночью кто-то проник и похитил имущество: бензопилу, конвектор, акустическую систему.

49-летний житель соседней деревни также заявил, что из его гаража похищен лодочный мотор стоимостью более 150 тысяч рублей.

Десять жителей Медвежьегорска обратились в полицию с сообщениями о повреждении своих автомобилей. Во всех транспортных средствах были разбиты стекла и повреждена рулевая система. Из нескольких машин были похищены видеорегистраторы. Примечательно, что все поврежденные авто – отечественного производства.

Сотрудники полиции задержали подозреваемых - 23-летнего жителя Пудожа и 20-летнего уроженца одного из сёл Медвежьегорского района. Осенью этого года они освободились из мест лишения свободы.

По версии полицейских, данные граждане проникли в дачный дом и гаражный бокс, похитили имущество, после чего спрятали его.

На следующий день, находясь в состоянии алкогольного опьянения, они попробовали угнать отечественные машины, припаркованные во дворах города, однако ни в одной из десяти попыток не преуспели. Во всех автомобилях срабатывала блокировка руля.

Подозреваемые на своей машине уехали в Санкт-Петербург, где сбыли большую часть похищенного. Все вырученные средства жители Карелии потратили на дорогой алкоголь и продукты питания. По предварительным данным, ущерб от действий подозреваемых превысил 300 тысяч рублей.

В настоящее время возбуждены уголовные дела по фактам краж, решается вопрос о возбуждении уголовных дел по фактам попыток угонов. Сотрудники уголовного розыска установили места сбыта и изъяли часть похищенного.

 

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