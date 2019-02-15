В Карелии добросовестных налогоплательщиков бесплатно проверят на иммунитет

Власти Карелии придумали оригинальный способ поощрения добросовестных налогоплательщиков – они получат возможность бесплатно пройти медицинское обследование в Республиканской инфекционной больнице.

Организатором акции выступает министерство финансов республики.

Принять участие в акции могут работающие граждане, проживающие на территории Карелии, при соблюдении ряда условий. Например, кроме отсутствия долгов по налогам, их зарплата должна быть не ниже средней по республике.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".