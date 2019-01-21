В Карелии госдолг за декабрь вырос на 3,5 млрд рублей

Карелия встретила 2019 год с государственным долгом 20,7 млрд рублей.

По данным республиканского министерства финансов, общая сумма региональной задолженности выросла в декабре на 3,5 млрд. Это произошло за счет увеличения финансовых обязательств республики по кредитам коммерческих банков.

Как будет меняться размер госдолга в 2019 году и ближайшие годы, говорится в законопроекте о внесении изменений в бюджет на текущий год.

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