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В Карелии, как во всей России, сократили чиновников

Новости. Политика
10:52, 01 Апреля 2021
фото: © Илья Питалев/ТАСС
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Всего численность госслужащих в Карелии сокращена на 25%, сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

О необходимости уменьшения числа государственных служащих заявил премьер-министр правительства РФ Михаил Мишустин в ноябре 2020 года. Он подчеркнул, что модель, по которой работал госаппарат, не менялась десятилетиями и перестала соответствовать современным требованиям и новым задачам.

"Также сокращена и штатная численность ведомств: в центральных аппаратах − на 213 единиц, а в территориальных органах − на 31 642 единицы, – заявил "Известиям" зампредседателя правительства России − Руководитель Аппарата кабмина Дмитрий Григоренко. − Таким образом, как правительство и анонсировало в самом начале реформы в ноябре прошлого года, численность госаппарата к 1 апреля уменьшилась в целом почти на 10% – это одно из самых масштабных сокращений за последние годы".

В Карелии оптимизация численности чиновников произошла раньше. С приходом нового главы республики Артура Парфенчикова прошли масштабные сокращения среди сотрудников госаппарата, министерств и ведомств. Всего численность госслужащих сокращена на 25%. Сейчас количество чиновников в органах власти ограничено нормативными актами Республики Карелия и не может быть увеличено.

Кроме того, в декабре 2020 года стало известно о слиянии Министерства образования и Министерства спорта. В результате одним министром в Карелии стало меньше, а все функции двух органов власти были переданы Министерству образования и спорта республики.

"Суть нынешней реформы не в корректировке количественных показателей, а в изменении структуры госаппарата. Мы сделаем ее более компактной. Это в свою очередь устранит дублирование функций, исключит лишнюю бюрократию и позволит госаппарату работать более эффективно", − отметил Дмитрий Григоренко.

Одновременно с реформой госаппарата расширяется использование цифровых решений, добавил заместитель председателя правительства России. Это упростит и ускорит получение гражданами государственных услуг в формате онлайн.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Клещ
2021-04-01 11:39:36
с этой гидрой бесполезно бороться
Leopol'd
2021-04-01 11:38:18
Теперь эти работники потеряли статус госслужащих и стали работниками бюджетных учреждений.
David .
2021-04-01 11:14:41
Их сократили, но количество парадоксальным образом увеличилось!
Горожанин
2021-04-01 11:13:43
А сколько новых структур образовалось?
Гость
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