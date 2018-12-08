В Карелии машина вылетела в реку

В Олонецком районе республики в районе деревни Судалица машина, за рулем которой была девушка, съехала в реку.

Как сообщается в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии", инцидент произошел 7 декабря.

Девушка, утверждают пользователи, осталась жива.