В Карелии может появиться еще один горнолыжный центр

В республике ведутся работы по планированию строительства нового спортивного центра в Чалне для лыжников с минимальным уровнем подготовки.

Власти региона заявляют о планах инвестора создать горнолыжный центр в Пряжинском районе, в поселке Чална, где располагается туристический объект "Вотчина Талви Укко".

"Вотчина Талви Укко" за счёт близкого расположения к Петрозаводску и создания комфортных условий для отдыха всей семьи стала местом проведения многих массовых событийных мероприятий. В связи с этим инвестор заявлял о своих планах по созданию любительского горнолыжного центра, рассчитанного на посетителей с минимальной подготовкой. На территории Вотчины не первый год проводятся фестивали бега. Создание условий для других видов активного времяпровождения становится логичным продолжением уже начатой работы", – сообщили в правительстве.

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