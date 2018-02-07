В Карелии мужчина пропил холодильник возлюбленной и все ее деньги

В Олонецком районе ранее судимый 37-летний мужчина подозревается в краже вещей и денег у сожительницы.

Как сообщили в карельском отделе Росгвардии, в деревне Верховье к группе задержания вневедомственной охраны прямо на улице обратилась женщина.

"Она была в растерянности и не знала, как поступить: сожитель вынес из её дома электроинструмент, холодильник и наличные деньги", - отметили в ведомствек.

Вся информация была передана полицейским. В результате подозреваемый был задержан.

"Ранее судимый 37-летний гражданин сообщил, что холодильником и болгаркой распорядился по своему усмотрению: продал за бесценок, а деньги потратил на спиртное. Дальнейшее решение вопроса о привлечении к ответственности в соответствии с УК РФ – в компетенции органов внутренних дел", - заключили в Росгвардии.