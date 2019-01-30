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Новости. Экономика
12:45, 30 Января 2019
фото: Пресс-служба Минприроды РФ

В Карелии планируют пустить газопровод через нацпарк

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Республиканские власти обсуждают с Минприроды РФ создание в национальном парке "Ладожские шхеры" зон для строительства газопроводов, хотя такое строительство запрещено законом.

В конце января глава Карелии Артур Парфенчиков встретился в Москве с министром природных ресурсов и экологии России Дмитрием Кобылкиным. Как сообщило республиканское правительство, "в ходе встречи Дмитрий Кобылкин дал поручение профильному департаменту Минприроды России ускорить процесс разработки положения о национальном парке "Ладожские шхеры" и предусмотреть в документе зоны, в границах которых разрешено строительство газопроводов". "Таким образом, процесс создания парка не станет препятствием газификации Приладожья", – отметили в правительстве Карелии, и эти фразы не могли не вызвать беспокойства защитников природы.

Дело в том, что по федеральному закону "Об особо охраняемых природных территориях" на территории национальных парков запрещено "строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других коммуникаций, а также строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, за исключением объектов, связанных с функционированием национальных парков и с обеспечением функционирования расположенных в их границах населенных пунктов". Однако в границах национального парка "Ладожские шхеры", утвержденных правительством РФ, нет никаких населенных пунктов.

Читайте подробнее в статье "Национальному парку "Ладожские шхеры" угрожает газопровод".

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Комментарии

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User
2019-01-30 13:15:37
Какие Ладожские шхеры? Главное слёт друзей ООПТ провести!
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Национальному парку "Ладожские шхеры" угрожает газопровод
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