В Карелии работники села пополнили казну региона на полмиллиарда рублей

В первом полугодии 2019 года сельхозпредприятия республики направили в карельскую казну 552 млн рублей налоговых и неналоговых платежей, информируют в правительстве.

Сообщается, что по сравнению с прошлым годом доходы от аграриев выросли на 70 млн рублей или на 14,5 %.



Больше всего заработала для республики отрасль рыболовства и рыбоводства – 374,6 млн рублей. Предприятия, занимающиеся, производством продуктов, пополнили казну на 123,9 млн рублей. Предприятия растениеводства и животноводства перечислили в бюджет 53,5 млн рублей.



В структуре налоговых платежей на долю налога на доходы физических лиц приходится 45 % от общей суммы перечислений, единый сельскохозяйственный налог - 35 %, прочие платежи - 20 %.