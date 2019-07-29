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Новости. Экономика
13:55, 29 Июля 2019
фото: pixabay.com / O12

В Карелии работники села пополнили казну региона на полмиллиарда рублей

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В первом полугодии 2019 года сельхозпредприятия республики направили в карельскую казну 552 млн рублей налоговых и неналоговых платежей, информируют в правительстве.

Сообщается, что по сравнению с прошлым годом доходы от аграриев выросли на 70 млн рублей или на 14,5 %. 

Больше всего заработала для республики отрасль рыболовства и рыбоводства – 374,6 млн рублей. Предприятия, занимающиеся, производством продуктов, пополнили казну на 123,9 млн рублей. Предприятия растениеводства и животноводства перечислили в бюджет 53,5 млн рублей. 

В структуре налоговых платежей на долю налога на доходы физических лиц приходится 45 % от общей суммы перечислений, единый сельскохозяйственный налог - 35 %, прочие платежи - 20 %. 

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Комментарии

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zanoza
2019-07-29 15:07:07
Это связано с получением государственных субсидий которые выдаются тем, у кого нет долго по налогам.
Мизантроп
2019-07-29 14:55:48
К концу года внезапно окажется, что что-то пошло не так у ветеринара.
кир
2019-07-29 14:36:59
Уличные, запрещённые торговцы сколько налогов уплатили? Где мобильные группы мотоциклистов для пресечения оной торговли? За день можно сотни штрафов выписать. Нет их. Ничего у вас нет. Править вы не можете.
однозначно
2019-07-29 14:07:16
Грандов дали в разы больше, плюс откаты с мутных схем так называемых фермеров. Какая нафиг прибыль ? Начальник кареллеспрома, я правильно сказал ? Премия карман не жмет ?
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