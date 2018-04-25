Власти районов Карелии выполнят "майские указы" Путина, переведя работников из одного учреждения в другое

В Беломорском районе республики власти пошли на перевод низкооплачиваемых работников из одного учреждения в другое, чтобы исполнить "майские указы".

Руководитель финансово-экономического управления администрации Беломорского района Наталья Танина рассказала, какие меры предпринимаются для повышения зарплаты бюджетников по майским указам".

Так, власти посчитали требуемую финансовую потребность и определили мероприятия для извлечения внутренних резервов.

"Например, выведение из штатной численности низкооплачиваемых работников из всех муниципальных учреждений культуры, попадающих под реализацию майских указов в штат муниципального учреждения "Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры", - сказала Наталья Танина.

Кроме этого, власти расширяют спектр платных услуг и пересматривают плату на них. Убирают из спектра образовательных программ дублирующие или однопрофильные, такие как "Кулинария" и "Кухня народов мира".