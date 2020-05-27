В Карелии районные власти зафиксировали падение доходов из-за коронавируса

В Карелии районные власти заявили, что последствия ограничительных мер из-за распространения новой коронавирусной инфекции негативно сказались на доходах.

Районные власти отметили снижение доходов в связи с введением ограничительных мероприятий из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба карельского парламента со ссылкой на информацию, полученную в ходе дистанционного совещания Минфина, на котором рассматривались вопросы исполнения местных бюджетов.

Сотрудники администраций Прионежского, Пряжинского, Кондопожского и Калевальского районов проинформировали о реализации национальных проектов, освоении бюджетных средств на ремонты дорог, школ, благоустройство и другие нужды. Местные власти зафиксировали падение доходов.

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