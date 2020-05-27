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В Карелии районные власти зафиксировали падение доходов из-за коронавируса

Новости. Экономика
16:42, 28 Мая 2020
фото: Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved Andy Wong
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В Карелии районные власти заявили, что последствия ограничительных мер из-за распространения новой коронавирусной инфекции негативно сказались на доходах.

Районные власти отметили снижение доходов в связи с введением ограничительных мероприятий из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба карельского парламента со ссылкой на информацию, полученную в ходе дистанционного совещания Минфина, на котором рассматривались вопросы исполнения местных бюджетов. 

Сотрудники администраций Прионежского, Пряжинского, Кондопожского и Калевальского районов проинформировали о реализации национальных проектов, освоении бюджетных средств на ремонты дорог, школ, благоустройство и другие нужды. Местные власти зафиксировали падение доходов.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

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