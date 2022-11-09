В Карелии с молотка уходит крупнейшее в России месторождение хромовых руд

Аганозерское месторождение в Пудожском районе выставлено на аукцион.

Как пишет РБК, Роснедра проведут аукцион на право пользования недрами Аганозёрского месторождения с запасами хромовых руд в Пудожском районе Карелии. Данные об этом содержатся на электронной торговой площадке Газпромбанка. Соответствующий приказ о проведении аукциона на право пользования участком недр был подписан в Севзапнедра 7 ноября.

Согласно документации, стартовый размер разового платежа за право пользования недрами на месторождении составляет 536,3 млн рублей. Заявки на аукцион принимаются до 13 декабря. Ограничения на участие в аукционе не установлены.

Аганозёрское — крупнейшее в России месторождение хромовой руды. Расположено в Пудожском р-не, в 40 км к северу от районного центра. Первые сведения о наличии хромовой руды в породах Бураковско-Аганозерского массива получены в 1956 году, в 1984 году месторождение разведано. С 1996 года правом на пользование недрами для геологического изучения, разведки и добычи хромовых руд Аганозерского месторождения владело ОАО «Карелмет». По степени изученности месторождение отнесено к оцененным. Балансовые разведанные запасы руды категории С1 месторождения на 01.01.2019 составляли 8,111 млн. тонн.