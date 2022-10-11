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В Карелии сносят полуразвалившиеся дома, чтобы отдать участки под застройку

Новости. Общество
06:40, 15 Декабря 2022
фото: Павел Черников / Экопоселение Харлу Карелия / ВК

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Министерство имущественных отношений Карелии насчитало на территории республики 1095 разрушенных зданий, которые можно снести, а участки отдать под застройку.

Об этом на совещании в правительстве сообщила руководитель министерства Янина Свидская.

По ее словам, общая площадь участков, где находятся руины, составляет около 121 гектара.

Уже снесено 245 таких объектов. Участки передают под ИЖС или коммерческую застройку.

Проблемой ветхих заброшенных построек в Карелии начали заниматься в 2020 году на всех уровнях власти по инициативе главы Карелии Артура Парфенчикова. Инвентаризацию таких объектов по всей республике координирует министерство имущественных и земельных отношений.

«Сегодня многие такие строения представляют реальную угрозу для жителей, особенно для детей и подростков, которых так и тянет в пустующие дома и на развалины. Поэтому, если владелец самостоятельно не принимает никаких мер, тогда меры будем принимать мы. Механизмы для этого есть, они прописаны в законодательстве. Это и штрафы, и обращение в суд, который может принять решение о сносе опасного объекта в принудительном порядке», — говорил Парфенчиков на одном из совещаний.

 

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