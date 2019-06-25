В Карелии сократилось число компаний-должников

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Количество компаний, имеющих крупную задолженность по налоговым платежам, в Карелии сократилось к 1 июня до 185 единиц.
По данным Минфина Карелии, список, куда попадают организации, долг которых превышает 1 млн рублей, пополнился 12 новыми организациями. В то же время 39 организаций сократили задолженность и были исключены из перечня.
Совокупный объем задолженности сократился на 100,6 млн рублей и составил 934,6 млн рублей.
Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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