В Карелии сократилось число компаний-должников

Количество компаний, имеющих крупную задолженность по налоговым платежам, в Карелии сократилось к 1 июня до 185 единиц.

По данным Минфина Карелии, список, куда попадают организации, долг которых превышает 1 млн рублей, пополнился 12 новыми организациями. В то же время 39 организаций сократили задолженность и были исключены из перечня.

Совокупный объем задолженности сократился на 100,6 млн рублей и составил 934,6 млн рублей.

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