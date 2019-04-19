В Карелии стартовал конкурс "Семья года"

Всероссийский конкурс "Семья года" проводится четвертый год подряд, сообщили в правительстве Карелии.

Конкурс пройдет в два тура: отборочный тур (на местном уровне) – до 8 мая 2019 года; финальный тур (на республиканском уровне) – до 1 июня 2019 года.

Номинации Всероссийского конкурса "Семья года":

1. "Многодетная семья";

2. "Молодая семья";

3. "Сельская семья";

4. "Золотая семья России";

5. "Семья – хранитель традиций".

Победители регионального этапа будут представлять Карелию на Всероссийском конкурсе.

Подробнее о региональном этапе конкурса здесь.