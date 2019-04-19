В Карелии стартовал конкурс "Семья года"

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Всероссийский конкурс "Семья года" проводится четвертый год подряд, сообщили в правительстве Карелии.
Конкурс пройдет в два тура: отборочный тур (на местном уровне) – до 8 мая 2019 года; финальный тур (на республиканском уровне) – до 1 июня 2019 года.
Номинации Всероссийского конкурса "Семья года":
1. "Многодетная семья";
2. "Молодая семья";
3. "Сельская семья";
4. "Золотая семья России";
5. "Семья – хранитель традиций".
Победители регионального этапа будут представлять Карелию на Всероссийском конкурсе.
Подробнее о региональном этапе конкурса здесь.
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