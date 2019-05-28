В Карелии увеличится число фермеров, получающих субсидии

Министерство сельского хозяйства Карелии запланировало увеличение финансирования на выдачу грантов фермерам и рост их количества в 2019 году.

Об этом сообщил глава Минсельхоза Карелии Владимир Лабинов, комментируя участие республики в национальном проекте поддержи малого и среднего предпринимательства. По словам министра, нацпроект предусматривает новую форму господдержки фермерства "Агростартап".

Тем фермерам, которые решат объединиться в кооперативы, сумму увеличат до 4 млн рублей каждому.

По словам Лабинова, субсидии получат около 40 карельских фермеров.

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