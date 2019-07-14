В Карелии водитель легковушки погиб после столкновения с КамАЗом

Смертельное ДТП произошло в Муезерском районе 13 июля, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 20.00 на 99 км автодороги "Тикша –Реболы" 54-летний водитель КамАЗ совершил столкновение с автомобилем ВАЗ 212140 под управлением 52-летнего водителя.



В результате ДТП 22-летняя пассажирка ВАЗ получила телесные повреждения, пострадавшей оказана медицинская помощь.



Водитель автомобиля ВАЗ скончался в автомобиле скорой помощи.