В Карелии впервые после обвала удалось увеличить производство мяса и молока

Переработка и консервирование мяса и производство молочной продукции в Карелии выросло в январе-феврале 2018 года – впервые после обвала, продолжавшегося в течение двух лет.

Это следует из материалов Карелиястата о работе пищевой промышленности в начале 2018 года.

Переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции в январе-феврале 2018 года увеличилось на 40,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. В прошлом году производство этих видов продукции упало в 1,5 раза по сравнению с 2016 годом. Таким же был результат 2016 года.

Выпуск молочной продукции в январе-феврале 2018 года увеличился на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. В прошлом году, напротив, наблюдался спад на 6% по сравнению с 2016 годом. Сокращение производства отмечалось и в 2016 году.

Производство какой продукции падает в последние годы и до настоящего времени так и не удалось поднять, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".