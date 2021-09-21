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В Карелии заработала горячая линия переписи населения

Новости. Общество
11:26, 02 Октября 2021
фото: © Минэкономразвития Карелии

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Все вопросы относительно переписи населения жители республики смогут узнать по телефону, сообщили в Минэкономразвития региона.

Горячая линия Всероссийской переписи населения начала работать с 24 сентября. Все интересующие вопросы можно задать по телефону: 8-800-707-20-20.

По телефону горячей линии можно уточнить, где находится ближайший переписной участок, как переписаться on-line и что такое QR-код, а также любые другие вопросы, касающиеся переписи населения.

Горячая линия будет работать до 14 ноября 2021 года ежедневно с 9.00 до 21.00 часов по московскому времени. В другие часы звонок примет автоответчик, и позвонивший сможет оставить заявку на обратный звонок оператора.

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