В Кондопоге водитель наехал на девочку, катавшуюся на санках, и скрылся – объявлен розыск

Госавтоинспекиця Карелии объявила в розыск водителя, который в Кондопоге наехал на школьницу, катавшуюся с горки на санках.

Как сообщили в ГИБДД Карелии, 7 декабря в период времени с 18 до 19 час. 30 мин. во дворе жилого дома №13 по проспекту Калинина неустановленный водитель на неустановленном автомобиле при движении задним ходом совершил наезд на 9-летнюю девочку. Девочка каталась на санках с горки.

Водитель с места ДТП уехал, в ГИБДД не сообщил. Девочка гуляла на улице, находилась без сопровождения взрослых. Школьница получила ушибы, в больнице ей оказана медицинская помощь. Назначено амбулаторное лечение.

По факту ДТП проводится проверка. Если вы стали очевидцем этого ДТП, просьба позвонить по телефонам полиции Кондопоги: 8(81451)20904, 20902.