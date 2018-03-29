В мэрии назвали дату церемонии награждения победителей гиперборейского фотоконкурса

Награждение пройдет в выставочном зале Детской музыкально-хоровой школы, сообщили в администрации Петрозаводска.

Торжественное открытие выставки лучших работ участников VII городского конкурса фотографии "Жить на Севере не скучно!" пройдет 2 апреля в 16:00 в выставочном зале Детской музыкально-хоровой школы на Первомайском проспекте, 4а.

Здесь же состоится церемония награждения победителей и призеров гиперборейского фотоконкурса. В зимнем конкурсе фотографий приняли участие авторы 85 работ в трех основных номинациях: "Гиперборейцы", "Гиперборейские забавы" и "Конкурс снежных и ледовых скульптур".

Экспозиция "Жить на Севере не скучно!" будет работать в выставочном зале Детской музыкально-хоровой школы в течение всего апреля. На вернисаже представлены как фотографии, одержавшие победы в различных номинациях конкурса, так и другие яркие и интересные фотоработы, которые напомнят о минувшем празднике, или поведают его красочную историю тем, кто не смог побывать на набережной Онежского озера в дни "Гипербореи-2018".