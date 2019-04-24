В Минкультуры Карелии выявлено нецелевое использование бюджетных средств

Контрольно-счетная палата республики проверила расходы на реализацию региональной программы "Развитие культуры" в 2017-2018 гг.

Проверка Контрольно-счетной палатой Карелии законности и эффективности использования средств республиканского бюджета, выделенных на реализацию региональной программы "Развитие культуры" в 2017-2018 гг., выявила факты их нецелевого использования в министерстве культуры республики на общую сумму 339,5 тысячи рублей. Как пояснили в КСП, "расходы подлежали оплате и учету по другим кодам бюджетной классификации расходов".

"Также в ходе контрольного мероприятия выявлен ряд нарушений и недостатков в части: порядка утверждения и ведения бюджетных смет министерства культуры Республики Карелия и ГКУ "Нацархив"; проведения расходов в рамках предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Республики Карелия; осуществления объектами контроля закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд Республики Карелия в рамках реализации Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ; формирования министерством культуры Республики Карелия и ГКУ "Нацархив" бюджетной отчетности за 2017, 2018 годы; выполнения отдельными госучреждениями, подведомственными министерству культуры Республики Карелия, показателей государственных заданий, характеризующих качество оказываемых государственных услуг (при этом государственные задания, установленные БУ "Музтеатр" и ГКУ "Нацархив" на 2017-2018 годы, выполнены)", - говорится в сообщении Контрольно-счетной палаты.

Кроме того, по результатам проверки КСП пришла к выводу о "некорректности отражения отдельных показателей госпрограммы (отдельных мероприятий и финансовых ресурсов на их обеспечение), основных результатов ее реализации, указанных в годовых отчетах о ходе реализации госпрограммы за 2017 и 2018 годы, и достигнутой оценке эффективности госпрограммы".