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Новости. Экономика
13:11, 24 Апреля 2019
фото: http://ksp.karelia.ru

В Минкультуры Карелии выявлено нецелевое использование бюджетных средств

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Контрольно-счетная палата республики проверила расходы на реализацию региональной программы "Развитие культуры" в 2017-2018 гг.

Проверка Контрольно-счетной палатой Карелии законности и эффективности использования средств республиканского бюджета, выделенных на реализацию региональной программы "Развитие культуры" в 2017-2018 гг., выявила факты их нецелевого использования в министерстве культуры республики на общую сумму 339,5 тысячи рублей. Как пояснили в КСП, "расходы подлежали оплате и учету по другим кодам бюджетной классификации расходов".

"Также в ходе контрольного мероприятия выявлен ряд нарушений и недостатков в части: порядка утверждения и ведения бюджетных смет министерства культуры Республики Карелия и ГКУ "Нацархив"; проведения расходов в рамках предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Республики Карелия; осуществления объектами контроля закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд Республики Карелия в рамках реализации Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ; формирования министерством культуры Республики Карелия и ГКУ "Нацархив" бюджетной отчетности за 2017, 2018 годы; выполнения отдельными госучреждениями, подведомственными министерству культуры Республики Карелия, показателей государственных заданий, характеризующих качество оказываемых государственных услуг (при этом государственные задания, установленные БУ "Музтеатр" и ГКУ "Нацархив" на 2017-2018 годы, выполнены)", - говорится в сообщении Контрольно-счетной палаты.

Кроме того, по результатам проверки КСП пришла к выводу о "некорректности отражения отдельных показателей госпрограммы (отдельных мероприятий и финансовых ресурсов на их обеспечение), основных результатов ее реализации, указанных в годовых отчетах о ходе реализации госпрограммы за 2017 и 2018 годы, и достигнутой оценке эффективности госпрограммы".

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Комментарии

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Геннадий Гаврилов
2019-04-24 13:36:22
На прошлой неделе пообещали 8 000 000 на восстановление сгоревшей церкви ,а это целевая трата денег ,или благотворительность за счет развития культуры Карелии ?
zanoza
2019-04-24 13:32:03
Столько нарушений , а все ещё на свободе :)
Гость
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