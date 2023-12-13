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В Москве прошла церемония гашения почтовой марки имени Владимира Жириновского

Новости. Общество
12:20, 14 Декабря 2023
фото: © Пресс-служба Почты России

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Марки уже поступили в почтовое обращение.

В Госдуме 12 декабря прошла церемония гашения почтовой марки имени В.В. Жириновского, сообщили в пресс-службе Почты России.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и гендиректор акционерного общества «Почта России» Михаил Волков приняли участие в торжественной церемонии гашения художественной почтовой марки из серии кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», посвященной Владимиру Жириновскому.

Церемония прошла на открытии выставки, посвященной победе ЛДПР на выборах в Государственную Думу I созыва.

На памятной марке, выпущенной тиражом 98 000 экземпляров номиналом в 50 рублей, изображен портрет основателя ЛДПР Владимира Вольфовича Жириновского (1946-2022) и орден «За заслуги перед Отечеством».

«Наше сотрудничество с Почтой России развивается последовательно и конструктивно. Мы любим, ценим и уважаем почту. В день 30-летия пронзительной победы ЛДПР появилась марка в честь Владимира Жириновского. Это знаковое событие», – отметил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Традиционным выпуском марок мы отмечаем важные события страны и отдаем дань памяти тем, кто внес большой вклад в развитие нашей Родины. Марка вышла в особой серии – кавалеры ордена «За заслуги перед Отечеством», – сказал Михаил Волков.

Государственные знаки почтовой оплаты 165 лет отражают историю нашей страны, ее достижения и успехи, культуру, традиции, природу, памятные события, семейные ценности, а также выполняют важную и почетную миссию патриотического воспитания и сохранения исторической памяти для будущих поколений, подчеркнули в источнике.

Художником марки с изображением политического деятеля, основателя Либерально-демократической партии России Владимира Вольфовича Жириновского стала Хания Бетрединова.

Марки уже поступили в почтовое обращение. Жители нашей страны получили возможность приобрести их в почтовых отделениях по всей России.

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