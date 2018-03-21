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Новости. Происшествия
17:20, 21 Марта 2018

В Олонце мужчина проник в чужую квартиру, полагая, что там никого нет

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В Олонце задержали мужчину, который незаконно проник в чужую квартиру, сообщает отдел Росгвардии по Карелии.

Инцидент произошел во вторник.

"В квартиру местной жительницы проник посторонний человек. Ближе всех к дому находилась группа задержания вневедомственной охраны. На месте сотрудники застали напуганную родственницу хозяйки и гражданина с пустым рюкзаком", - рассказали в Росгвардии. 

Выяснилось, что незваный гость живет по соседству, имеет склонность к употреблению спиртного, ранее привлекался к ответственности, в том числе и за угрозу убийством.

"Гражданин знал, что у многих есть привычка держать ключи от квартиры под ковриком, в почтовом ящике и прочих надежных местах.  Днем 20 марта он, думая, что никого нет дома, нашел ключ и проник в квартиру. Но оказалось, что к хозяйке приехала в гости родственница, которая и позвонила в полицию", - отметили в ведомстве.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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