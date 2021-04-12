В ответ на жалобу горожанина в БСМП Петрозаводска рассказали о работе приемного покоя

Петрозаводчанин пожаловался в соцсетях, что его пожилого родственника слишком долго принимали в больницу, сообщили в пресс-службе больницы скорой медицинской помощи Петрозаводска.

В группе «Подслушано в ПТЗ» в сети ВКонтакте 12 апреля появилось сообщение следующего содержания: "7 часов провели сегодня в приемном отделении БСМП, ожидая, пока пожилого человека с подозрением на инфаркт госпитализируют. Ни преклонный возраст, ни ветеранство, ни статус малолетнего узника - ничто у нас не дает права на осмотр вне очереди. Горько и печально, что на такую большую больницу только один дежурный терапевт. Сколько бы ни писали про ковид, занятость врачей и т.п., ничем нельзя оправдать такое отношение к людям! Уважаемые руководители, вместо ежегодной открыточки к 9 Мая, дайте ветеранам и узникам достойное медицинское обслуживание. Их остаётся всё меньше и меньше!"

Руководство БСМП, прочитав жалобу жителя Петрозаводска, подтвердило тот факт, что, действительно, такой пациент 80 лет находился 12 апреля в приемном покое больницы. По документам, в приемное отделение он поступил в 8 часов утра.

- Мужчина был обследован в палате кратковременного пребывания: осмотрен терапевтом, кардиологом, неврологом. Выполнен ряд диагностических исследований: взят анализ крови, сделанаы электрокардиограмма, эхокардиоскопия и компьютерная томография. Данных за острый инфаркт у него не было. Экстренных и неотложных показаний к госпитализации не было, но с учетом хронических заболеваний, возраста, перенесенной ковидной инфекции было решено оставить пациента в терапевтическом отделении.

Следует отметить, что за время пребывания в приемном покое больницы пациенты не просто находится в режиме ожидания. В это время изучается анамнез, заполняются соответствующие документы, проводится первичный осмотр специалистом, берутся необходимые анализы, принимается решение о дальнейшей госпитализации в больницу или амбулаторном лечении. На все это требуется время. Пациенту предоставляется койка в палате кратковременного пребывания, т.е. он не находится непосредственно в зоне для вновь поступающих пациентов и посетителей.

Количество специалистов, обслуживавших приемный покой 12 апреля, соответствовало нормативам. Всего за стуки зарегистрировано 131 обращение. В больницу поступили 65 пациентов, из них тяжелых – 52. В реанимацию госпитализировано 3 человека.