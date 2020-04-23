890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Петрозаводске могут оштрафовать гипермаркет за несоблюдение ограничительных мер по коронавирусу 18
23.04.2020 13:25
Следком России начал проверку по факту сноса памятника Якову Степанову в Петрозаводске 16
23.04.2020 13:42
Парфенчиков расскажет о дальнейшем режиме борьбы с коронавирусом в Карелии
Сегодня 07:15
В ближайшие часы на Карелию обрушится сильный ветер
23.04.2020 16:21
Объявлены условия снятия запрета с кафе и ресторанов до окончания эпидемии 11
23.04.2020 16:21
Индекс самоизоляции показал большое число людей на улицах Петрозаводска 9
23.04.2020 14:32

В первом квартале поступления налога на прибыль в Карелии упали на 55%

Новости. Экономика
10:56, 24 Апреля 2020
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
Загрузка...

Собственные доходы республиканского бюджета сократились на 29%.

В первом квартале нынешнего года поступления собственных доходов в бюджет Карелии составили около 3,1 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом эта сумма сократилась на 29%.

Согласно данным республиканского Минфина об исполнении регионального бюджета за январь-март, особенно упали в Карелии поступления налога на прибыль. В первом квартале они составили немногим более миллиарда рублей и по сравнению с январем-мартом 2019 года уменьшились на 55%.   

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.04.2020, 20:05
В Карелии подтверждены восемь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией
19.04.2020, 14:10
Автоинспекторы поймали пьяного водителя в поселке Карелии
20.04.2020, 10:51
Крупный штраф за нарушение самоизоляции жителям Карелии больше не грозит
19.04.2020, 09:51
Один из заболевших коронавирусом в Карелии попал в реанимацию
20.04.2020, 12:14
Жителей Карелии с редкой группой крови просят стать донорами
17.04.2020, 09:17
Еще шесть человек заболели коронавирусом в Карелии, среди них - младенец

Чтиво

23.04.2020 10:25
Без политики
Защити себя от обстоятельств
В условиях весны нынешнего года как никогда актуальным стало слово "защита": защита здоровья, финансовая защита, наконец, защита от активизировавшихся мошенников.
Эхо Сандармоха? 13
21.04.2020 16:07
Какие практики и инструменты помогут пережить режим ограничений 1
20.04.2020 12:25
архив чтиво

Медиа

Александро-Невский собор в период пандемии коронавируса
13.04.2020 10:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»