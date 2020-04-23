В первом квартале поступления налога на прибыль в Карелии упали на 55%

Собственные доходы республиканского бюджета сократились на 29%.

В первом квартале нынешнего года поступления собственных доходов в бюджет Карелии составили около 3,1 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом эта сумма сократилась на 29%.

Согласно данным республиканского Минфина об исполнении регионального бюджета за январь-март, особенно упали в Карелии поступления налога на прибыль. В первом квартале они составили немногим более миллиарда рублей и по сравнению с январем-мартом 2019 года уменьшились на 55%.