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Новости. Культура
18:00, 29 Августа 2018
фото: Вера Козлова/ verak.ru

В Петрозаводск 1 сентября приедет популярный видеоблогер Вика Кисимяка

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Популярный Youtube-блогер и начинающий писатель Вика Кисимяка 1 сентября в Петрозаводске представит свою книгу "АДвокат".

Презентация пройдет в Парке культуры и чтения, сообщается в паблике "Буквоед Петрозаводск" в "ВКонтакте".

"Истину вам говорим: 1 сентября, в 18:00, откроются врата в ад. Пугаться не надо, так же, как лить слёзы о том, что Танос уничтожил половину вселенной Marvel. Законы комиксов приучают к тому, что смерть не окончательна. Оттуда можно вернуться, а можно и там, по ту сторону, вполне неплохо устроиться. Например, адвокатом. АДвокатом. Ничего не понимаете? Даём подсказку: Вика Кисимяка 1 сентября – в Парке Культуры и Чтения на Дзержинского 7", - говорится в анонсе мероприятия.

Вика Кисимяка – блогер из Петербурга. Снимает видео на тему кино и комиксов и выкладывает их в Интернет. Ее канал на Youtube насчитывает более 650 тысяч подписчиков.

На встрече с жителями Петрозаводска Вика Кисимяка расскажет, каково это писать книги, как стать автором, и что для этого нужно.

 

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