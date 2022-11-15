В Петрозаводске состоится презентация уникального этнокалендаря по мотивам древней мифологии

Презентация этнокалендаря «Мифология Метсолы» пройдет в Национальной библиотеке Карелии 17 декабря.

Этнокалендарь «Мифология Метсолы», уже третий по счету в рамках проекта «RUNOLA», был выпущен еще осенью. А скоро, 17 декабря. Пройдет его презентация в Национальной библиотеке Республики Карелия. Об этом сообщили в паблике создателей карельских этнокалендарей.

Нынешний этнокалендарь посвящен божествам и духам леса у древних карелов. Сама идея календаря была почерпнута у предков. Сам этот проект служит популяризации карельской культуры.

По словам организаторов, презентация пройдет в виде игры, где участвующие смогут узнать об идее создания календаря, принять участие в конкурсе раскраски, погрузиться в тему цифровой живописи, узнать интересные факты о представленных в календаре краснокнижных видах, услышать историю создания своих календарей у разных народов мира.

Презентация начнется 17 декабря в 16.00. Подробнее о ней читайте в паблике создателей календаря.