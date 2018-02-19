В Петрозаводске некоторые "гиперборейские" снежные и ледовые фигуры сломали еще до награждения мастеров

Жители Петрозаводска и гости города возмущены, как петрозаводчане отнеслись к работам участников конкурса фестиваля "Гиперборея".

После закрытия Международного зимнего фестиваля "Гиперборея-2018" в социальных сетях петрозаводане активно обсуждали праздничные мероприятия и поведение горожан на празднике. Многие были возмущены тем, что взрослые и дети, пытаясь с фотографироваться со снежными и ледовыми скульптурами, вели себя как вандалы.

"Сегодня ходили с друзьями на Гиперборею! Чудесные скульптуры, отличные идеи, спасибо мастерам за их труд! И салют очень понравился. Но толпа и абсолютное неуважение к работам художников испортили все впечатление. Понятное дело, что виноваты не дети, которые висели на скульптурах, и не тот конкретный мальчик, оторвавший деталь "Медузы". Больше всего поразило поведение взрослых, родителей, которые нагло перелезали через ограждение или обходили с другой стороны ради красивой фоточки! Неужели труд художников, которые неделю провели за работой для вас ничего не значит? Они устроили праздник для вас и ваших детей, а вы там половину уже разломали. Вот так и живем, все жалуемся на плохую жизнь и бескультурье, а сами...», - пишут горожане в паблике "Подслушано в ПТЗ".

"Я из приезжих и впервые присутствовала на масштабном городском мероприятии. Если честно, я и дальше бы их не посещала. Люди, что с вами происходит? Мне рассказывали, что "Гиперборея" интересное мероприятие со скульптурами, концертами, ярмарками и прочими интересными вещами. Когда пришла на паздник: на сцене поют или, вернее сказать, выкрикивают песни чуть ли с нецензурными выражениями, не смотря на то, что на празднике присутствуют и дети, народ ради того, чтобы сфотографировать скульптуру, перелазит через ограду, толпа кричит и толкается", - возмущается в паблике перозаводская гостья.