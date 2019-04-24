В Петрозаводске планируют производить биотопливо

Компания "Вудмарт", специализирующая на производстве пиломатериалов, планирует построить цех по выпуску древесных топливных гранул в Петрозаводске.

Как сказал ИАА "ИНФОБИО" директор ООО "Вудмарт" Андрей Еркоев, мощность пеллетного завода составит 10,8 тыс. тонн гранул в год, 35% сырья будет поступать со своего предприятия.

Остальной объем опилок закупят у сторонних поставщиков биомассы.

Новое производство разместится на Петрозаводской промышленной площадке.

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