В Петрозаводске появится пешеходный переход, оборудованный на три миллиона рублей

Ирина Мирошник на выездном совещании рассказала о формировании в Петрозаводске среды, которая будет соответствовать "умному городу".

В среду глава Петрозаводска Ирина Мирошник с депутатами Петросовета и специалистами сферы ЖКХ провела выездное совещание, которое состоялось на Лососинском шоссе, в районе дома №30 у пешеходного перехода.

"В рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги" в Петрозаводске предполагается не только замена асфальтового покрытия, но и устройство светофорных объектов, - сказала Ирина Мирошник. - Причем восемь светофоров будут установлены совершенно новые, один из них появится здесь, на Лососинском шоссе, 30".

По словам Мирошник, приоритеты при оснащении пешеходных переходов светофорами отдаются на основании статистики ГИБДД.

"На этом участке зафиксировано 5 ДТП, когда пострадали пешеходы, и, конечно же, эти пеерходы нужно оборудовать дополнительными средствами безопасности. Сделать это необходимо не позднее 1 октября, - сказала глава города. - А лучше постараться выполнить все работы к началу нового учебного года, чтобы школьники могли безопасно переходить дорогу, пользуясь новым светофором, оборудованным кнопкой вызова".

Помимо светофора на переходе появится новая разметка, которая будет выполнена из пластика.

"Пластиковую разметку мы наносим уже третий год, - отметила Мирошник. – Она хорошо зарекомендовала себя и выдерживает не только гарантийный срок, но и последующий период".

Как уточнил начальник управления городского хозяйства и транспорта Андрей Бекелев, помимо светофорного объекта и разметки в смету войдут еще новые дорожные знаки и элементы недостающего ограждения.

"В настоящий момент заканчивается проектирование данного светофорного объекта, - сообщил Бекелев. - Проектированием занимается компания "КСМ". Сегодня они должны представить конечную смету, и после этого будут объявлены торги на строительно-монтажные работы. Стоимость выполнения работ составит примерно 3 млн рублей, но это еще не окончательное решение. В смету войдут светофор, разметка, знаки и элементы ограждения".

Также в ходе совещания Ирина Мирошник рассказала, что на сегодняшний день в Петрозаводске реализуется сразу несколько программ.

"Мы выезжаем, контролируем ход работ по ремонту дорог Петрозаводска и по благоустройству дворовых территорий, парковых и общественных зон, - пояснила глава города. - Вместе с депутатами Петросовета, специалистами комитета ЖКХ мы смотрим на перспективу. Мы все больше движемся к формированию городской среды, которая будет соответствовать "Умному городу". В апреле мы подписали соглашение с министерством ЖКХ РФ о включении Петрозаводска в федеральную программу "Умный город". И одно из мероприятий "Умного города" в перспективе это создание в городе такого режима работы светофоров, когда они будут создавать "зеленую волну". Думаю, что это востребовано и петрозаводчане оценят".

Но, как отмечает сама Ирина Мирошник, для того, чтобы подходить к таким технологиям, необходимо отремонтировать имеющиеся светофоры и оборудовать дополнительные объекты. Впоследствии все это планируется "замкнуть в непрерывный удобный для передвижения водителей и пешеходов поток".

Напомним, в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в столице Карелии модернизируется уличная инфраструктура.

Три светофорных объекта на перекрестках улиц Анохина–Максима Горького, Чапаева-Чкалова, а также Лесного проспекта и улицы Сыктывкарской будут оборудованы до 30 августа.

Подрядной организацией выступает предприятие МУППЭС.

В ближайшее время также будут отремонтированы еще 56 городских светофоров. К их починке и модернизации уже приступили специалисты из ООО "Онегодорзнак".