В Петрозаводске родители юных футболистов обратились к Любарскому по поводу увольнения директора спортшколы (ФОТО, ВИДЕО)

В столице Карелии родители воспитанников спортивной школы №7 выступили против увольнения директора учреждения Дениса Семенова.

Первого сентября родители юных спортсменов, учащихся в петрозаводской спортивной школе № 7, собрались вблизи стадиона «Юность» в карельской столице и записали обращение в поддержку уволенного директор учреждения Дениса Семенова. Они также подготовили обращение в адрес мэра Петрозаводска Владимира Любарского, где заявили, что заменить уволенного профессионала в настоящее время некем. Авторы просят Любарского обратить внимание на ситуацию и предложить им вариант решения проблемы.

«Денис Сергеевич за годы своей работы сделал очень многое для развития детского футбола. Благодаря ему успешно реализуется программа спортивной подготовки по направлению „футбол“, у школы появился новый необходимый для занятий инвентарь, новая игровая форма и важные турниры для наших детей. Семенов зарекомендовал себя как активный, заинтересованный, грамотный и переживающий за развитие футбола руководитель и человек. Мы, как родители, хотим заявить о поддержке Семенова Д. С. В настоящее время в коллективе школы, по мнению родителей, отсутствует специалист такого уровня, способный возглавить эту образовательную организацию», — говорится в тексте обращения, копия которого есть у «Столицы на Онего».

Авторы письма заявили, что желают того, чтобы Денис Семенов имел возможность тренировать детей в спортшколе № 7 и в других муниципальных учреждениях.

Как ранее сообщало издание «МК в Карелии», увольнение Дениса Семенова с поста директора петрозаводской спортивной школы № 7 не было добровольным. Вероятной причиной его смещения могли стать затягивающиеся сроки проведения работ по реконструкции стадиона «Юность». Спортшкола, которую возглавлял Семенов, является заказчиком работ.