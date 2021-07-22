В Петрозаводске создали проект велодорожки до Соломенного

Общественник Александр Калько заказал проект велодорожки, которая должна протянуться от кольца ДСК до ГЭС-городка в Соломенном.

На своей странице в соцсети активист Калько поднял актуальную для Петрозаводску тему: создание велодорожной инфраструктуры. Так как сам общественник является заядлым велосипедистом и живет в Соломенном, у него возникла идея сделать велодорожку от кольца ДСК до ГЭС-городка.

Автор идеи создания велодорожки надеется, что его проект поддержат и Анастасия Неровная, и Кирилл Прохоров, и общественники из инициативной группы ТОС Соломенное, которые активно участвовали в благоустройстве пляжа в Песках.

«Хотелось бы также обратиться за поддержкой к компании „Баренц групп“, которая приступает к строительству на бывшей промплощадке ДСК района „TALOJÄRVI: Город у воды“. Считаю, что велосипедная инфраструктура дополнит этот проект и прекрасно впишется в концепцию нашего города. А если учесть, что наш новый глава Петрозаводска является сторонником активного образа жизни, то уверен, что проект поддержит и Владимир Любарский», — считает Александр Калько.

По мнению общественника, проект также принесёт пользу республике, ведь велосипедная дорожка открывает дорогу велотуризму до таких объектов, как Сретенский Храм, Ботанический сад и Чёртов стул.

Отметил активисты и еще один немаловажный момент в проекте — это безопасность.

«Велосипедисты нередко становятся жертвами ДТП именно на этом участке дороги. Создание выделенной полосы движения для них позволит избежать несчастных случаев», — сказал Калько и призвал всех неравнодушных горожан поддержать проект.