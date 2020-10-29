В Петрозаводске вспомнили имена горожан, расстрелянных в Сандармохе (ФОТО)

На Зарецком кладбище прошла акция памяти жертв политических репрессий.

Жители Петрозаводска пришли днем в пятницу на мемориал жертвам политических репрессий, открытый в начале 90-х годов на Зарецком кладбище. Горожане возложили цветы к памятнику погибшим землякам, после чего вспомнили поименно тех, кто был расстрелян из них в печально известном урочище Сандармох в Медвежьегорском районе. Чтение имен было приурочено к Дню памяти жертв политических репрессий, который ежегодно отмечается в России 30 октября.



Чтение имен. Фото: Валерий Поташов

Как отметил один из участников акции Андрей Литвин, исследователям сталинских репрессий Валентину Иофе, Ирине Флиге и Юрию Дмитриеву удалось восстановить и опубликовать имена тех, кто был убит в Сандармохе, но многие из расстрелянных в годы советского террора так и остались безымянными. "В этот день мы вспоминаем и их, тех кто канул в Лету таким страшным образом", - сказал Литвин.



Андрей Литвин. Фото: Валерий Поташов

Траурные мероприятия, посвященные Дню памяти жертв политических репрессий, прошли 30 октября и в самом урочище Сандармох, где в 30-е годы XX столетия сотрудники НКВД казнили несколько тысяч человек.



Фото Валерия Поташова