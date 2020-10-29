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В Петрозаводске вспомнили имена горожан, расстрелянных в Сандармохе (ФОТО)

Новости. Общество
15:25, 30 Октября 2020
фото: Валерий Поташов/Столица на Онего
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На Зарецком кладбище прошла акция памяти жертв политических репрессий.

Жители Петрозаводска пришли днем в пятницу на мемориал жертвам политических репрессий, открытый в начале 90-х годов на Зарецком кладбище. Горожане возложили цветы к памятнику погибшим землякам, после чего вспомнили поименно тех, кто был расстрелян из них в печально известном урочище Сандармох в Медвежьегорском районе. Чтение имен было приурочено к Дню памяти жертв политических репрессий, который ежегодно отмечается в России 30 октября.


Чтение имен. Фото: Валерий Поташов

Как отметил один из участников акции Андрей Литвин, исследователям сталинских репрессий Валентину Иофе, Ирине Флиге и Юрию Дмитриеву удалось восстановить и опубликовать имена тех, кто был убит в Сандармохе, но многие из расстрелянных в годы советского террора так и остались безымянными. "В этот день мы вспоминаем и их, тех кто канул в Лету таким страшным образом", - сказал Литвин.


Андрей Литвин. Фото: Валерий Поташов

Траурные мероприятия, посвященные Дню памяти жертв политических репрессий, прошли 30 октября и в самом урочище Сандармох, где в 30-е годы XX столетия сотрудники НКВД казнили несколько тысяч человек.  


Фото Валерия Поташова

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-10-30 16:46:50
А некоторые предпочитают замолчать данное событие.
stranger
2020-10-30 16:40:17
Жертвами являются: 20% (по официальным данным) живущие в полной нищете, ещё 65% выживают. Кто враги народа?
Off
2020-10-30 16:37:00
Педриоты трусливо попрятались ,потому что они духовные наследники палачей...
Протестанутый
2020-10-30 16:04:59
Молодцы что вспомнили, тогда за своё мнение расстреливали , сейчас ,отставные палачи, сажают,но это пока...
однозначно
2020-10-30 15:57:11
Сборище клоунов. Еще и дерево испортили.
Саныч
2020-10-30 15:41:19
Сейчас повылезает всякая нечисть гадости писать.
Гость
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