В Петрозаводске завершается строительство нового экологически чистого квартала «Свиристель»

Объявлен старт продаж квартир в доме №19, который станет последним в ансамбле жилых зданий нового квартала.

О том, каким будет последний дом в жилом квартале «Свиристель», расположившемся на Комсомольском проспекте за известным гипермаркетом, нам рассказал специалист отдела продаж компании «Баренц Групп» Андрей Янкович.

- Дом №19 - 9-этажный монолитный жилой дом. Согласно проекту, на каждом этаже будут располагаться всего 4 квартиры. Предусмотрены самые популярные и продуманные планировки: евро2 и евро3.

В каждом подъезде дома будут созданы холлы с дизайнерским оформлением, установлены бесшумные грузопассажирские лифты.

На крыше дома расположится своя газовая котельная, благодаря чему жильцы всегда будут обеспечены горячей водой и отоплением и смогут значительно сэкономить на коммунальных платежах.

Также жильцам нового дома будет доступна вся развитая инфраструктура жилого квартала - придомовые территории с детскими площадками, большие парковочные зоны. Рядом есть все необходимое для комфортной жизни: гипермаркет, детские сады и школы, остановка в двух шагах, а для любителей активного отдыха вблизи расположена трасса «Фонтаны», бульвар и лес, где можно гулять и заниматься спортом.

Действительно, новый экологически чистый жилой квартал «Свиристель», который построила компания «Баренц групп», нельзя не заметить. Яркий, красочный район на Комсомольском проспекте за известным гипермаркетом стал настоящим украшением Петрозаводска. Здесь вы не увидите старых домов с изношенными подъездами.

Дом № 19 станет завершающим этапом строительства жилого квартала «Свиристель», поэтому если кто-то мечтает жить в комфортном и красивом экологически чистом районе, он еще может осуществить свою мечту, купив квартиру в новом доме. С его строительством квартал приобретет полностью законченный вид жилого района с собственной инфраструктурой и благоустройством.

Всю информацию о старте продаж квартир в доме №19 вы можете получить здесь https://sviristel.barenz.group/

Все подробности можно узнать, обратившись в отдел продаж компании «Баренц Групп» по телефону: 331-331.

Забронировать квартиру можно на сайте отдела продаж или по указанному телефону: 331-331.

ЖК «Свиристель». Застройщик ООО «ОНЕГОСТРОЙСЕРВИС». Город Петрозаводск, пр.Карла Маркса, д. 1-А ОГРН 1141001002119 ИНН 1001280955. Проектные декларации на сайте Barenz.group

Реклама / ИНН1001353459 / ООО „Специализированный Застройщик ‚ДСК-1‘