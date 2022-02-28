В районной больнице Карелии открылся приемный покой с реанимационной и хирургической палатами

Сегодня в Сортавальской ЦРБ открыли модернизированное приёмное отделение, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал о модернизированном приемном покое в Сортавальской Ц. Б. Как отметил министр, первое впечатление о клинике у больного или его близкого человека складывается в первые минуты пребывания в приемном покое больницы, поэтому уже здесь все должно быть организовано на высшем уровне.

«Сегодня открыли модернизированное приёмное отделение в Сортавальской ЦРБ, где имеется реанимационная и хирургическая палаты. Здесь разделены потоки поступающих пациентов: на тех, кто может самостоятельно передвигаться, и на маломобильных. Сделан холл достаточной площади, чтобы быстро передвигаться, не мешая друг другу. Больница ввела дополнительные должности регистраторов приёмного отделения. Это ускорит приём пациентов и распределение по отделениям. Бережливые технологии в действии!» — сказал Михаил Охлопков.

По словам руководителя Минздрава, в больнице также полностью модернизированы и комнаты для персонала, в том числе санитарные комнаты. Над входом в приёмный покой смонтирован крытый козырёк для въезда машин скорой помощи, сам вход оснащён просторными распашными дверями с электроприводом. Теперь перемещение пациентов будет происходить при достаточном освещении и в любую погоду.

«Кроме приёмного отделения завершился капитальный ремонт в главном корпусе больницы. Здесь полностью заменили все инженерные сети: трубы горячего и холодного водоснабжения, электрические сети, установили энергосберегающие лампы. Капитальный ремонт инженерных сетей стал возможным благодаря региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения», — рассказал Охлопков.

Стоимость ремонтов, по информации Минздрава, составила более 18 млн рублей.

Напомним, что Сортавальская больница в Карелии, где имеется приёмный покой с реанимационной и хирургической палатами, это второе такое лечебное учреждение. Первое такое отделение открылось в сентябре 2021 года в БСМП Петрозаводска.