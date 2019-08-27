В республике в разы сократились потери от вывода части налогов "Карельского окатыша"

Потери бюджета Карелии от вывода части налогов АО "Карельский окатыш" за пределы республики, в 2019 году сократились в 4 раза по сравнению с 2017 годом.

Об этом сообщил сегодня на заседании правительства Карелии заместитель министра финансов республики Александр Грищенков.

"Сама сумма разрыва в этих выпадающих доходах сокращается. Если, например, в условиях 17 года это оценивалось почти в 6 млрд рублей, то на сегодняшний день мы оцениваем это в 1,5 млрд рублей", - сообщил Грищенков.

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