14:37, 27 Августа 2019
В республике в разы сократились потери от вывода части налогов "Карельского окатыша"
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Потери бюджета Карелии от вывода части налогов АО "Карельский окатыш" за пределы республики, в 2019 году сократились в 4 раза по сравнению с 2017 годом.
Об этом сообщил сегодня на заседании правительства Карелии заместитель министра финансов республики Александр Грищенков.
"Сама сумма разрыва в этих выпадающих доходах сокращается. Если, например, в условиях 17 года это оценивалось почти в 6 млрд рублей, то на сегодняшний день мы оцениваем это в 1,5 млрд рублей", - сообщил Грищенков.
Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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