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В России хотят запретить изображения нацистских преступников

Новости. Политика
19:10, 27 Ноября 2020
фото: © кадр из фильма "Хроники Гитлера"
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За их публичную демонстрацию предполагается установить штраф.

Группа депутатов Государственной Думы РФ выступила с законодательной инициативой введения в России запрета на публичную демонстрацию изображений лиц нацистских военных преступников. Как сообщает ТАСС, поправки в федеральные законы "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" и "О противодействии экстремистской деятельности" предусматривают, в частности, установление запрета на "публичное демонстрирование изображений лиц, признанных виновными в совершении преступлений в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала либо приговорами национальных, военных или оккупационных трибуналов как оскорбляющих многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах". Исключение предлагается сделать лишь для случаев, при которых "формируется негативное отношение к идеологии нацизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацизма".

Кроме того, депутаты Госдумы намерены ввести административные штрафы за демонстрацию изображений военных преступников. Правда, этот документ еще не внесен в российский парламент, ранее комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности его не поддержала.

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Комментарии

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