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Новости. Общество
20:20, 26 Сентября 2019
фото: © РИА Новости

В России нашли новый способ борьбы со снегом на дорогах

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Российские инженеры предложили использовать электропроводящий бетон для борьбы с обледенением дорожной части и сугробами, из-за которых сужается проезжая часть дороги.

Об этом говорится в исследовании специалистов из РосдорНИИ, пишет RT.

Как отмечается в исследовании, в условиях сильных снегопадов в России недостаточно быстро вывозится снег с проезжей части, что замедляет движение по дорогам и вызывает рост числа пробок.

Для решения этой проблемы предлагается использовать так называемые теплые дороги. Так, специалисты предлагают укладывать электропроводящий цементобетон (ЭПБ). На такой поверхности снег и лед будут таять быстрее, соответственно, не будут образовываться огромные сугробы.

В исследовании также отмечается, что ЭПБ можно укладывать вдоль краев проезжей части, где он будет обеспечивать таяние снега, а вода, в свою очередь, будет стекать в ливневую канализацию.

В то же время на сложных участках дороги, таких как мосты, съезды или путепроводы, такой бетон можно размещать по всей ширине проезжей части.

Кроме того, отмечается, что ЭПБ будет безопасным для пешеходов и водителей, поскольку сверху его предлагается покрывать защитным слоем, а нижние слои дороги обеспечат заземление.

По мнению директора Центра градостроительных компетенций Института общественных наук (ИОН) РАНХиГС Ирины Ирбитской, реализация подобной инициативы может потребовать значительных средств, однако новые технологии помогут облегчить эту задачу.

"Если будет применяться обыкновенное электричество, то это, безусловно, достаточно дорого, однако его можно использовать локально, временно, когда ситуация, например, критическая. Но если будут применяться новейшие технологии, например альтернативные источники энергии, то это вполне может быть успешным", – рассказала Ирбитская. 

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