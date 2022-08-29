В России не будут увеличивать налоги для богатых

Минфин не собирается повышать ставку НДФЛ для граждан с доходом более 5 миллионов рублей в год.

Как пишет "Коммерсантъ", Минфин России не планирует повышать ставку НДФЛ для россиян с доходом выше 5 миллионов рублей в год. Ведомство считает положительным опыт введения прогрессивной шкалы НДФЛ. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов.

Господин Сазанов отметил, что за прошлый год Минфин дополнительно собрал 83 миллиарда рублей благодаря повышению ставки до 15%. «Когда мы вводили элемент прогрессивной шкалы, были опасения, которые звучали со стороны различных экспертов, что часть зарплат может уйти в тень и сократятся поступления налога. По факту мы этого не видим. Опыт оказался достаточно успешный», — сказал он в интервью «РИА Новости».

По его словам, по итогам 2022 года ожидается порядка 130 миллиардов рублей дополнительных поступлений, в 2023 году — около 144 миллиардов рублей «То есть мы, наоборот, наблюдаем определенную прогрессию, видим, что в тень никто не уходит и НДФЛ стабильно уплачивается», — сказал он.

В России перешли к прогрессивной шкале НДФЛ в 2021 году. Для россиян, которые зарабатывают больше 5 миллионов рублей в год, ставка НДФЛ составляет 15%, для всех остальных — 13%. ФНС России сообщала, что по итогам первого квартала 2022 года за счет ставки 15% в консолидированный бюджет РФ поступило на 122 миллиарда рублей, или в 2,9 раза, больше, чем в прошлом году.