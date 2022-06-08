В России не будут вводить наказания за использование VPN-сервисов

Минцифры РФ против введения наказаний для россиян за использование VPN-сервисов, позволяющих обходить блокировку запрещенных в стране интернет-ресурсов и приложений.

Об этом заявил глава министерства Максут Шадаев в интервью РБК, передает ТАСС.

«Никаких наказаний для пользователей категорически не будет вводиться. Мы против этого. Поэтому, кому очень надо, такую возможность будет иметь <…> и сохранит. Но, конечно, политике государства, когда в принципе ограничивают доступ к каким-то ресурсам, это противоречит», — сказал Шадаев, добавив, что, по его мнению, это является разумным компромиссом.

Ранее глава комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас также заявлял, что законодатели не разрабатывают мер по ответственности за использование VPN-сервисов.

В мае сообщалось о том, что 26% россиян продолжают пользоваться через VPN заблокированными в России сервисами, а тажке Facebook, Instagram (запрещены в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

21 марта Тверской суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и признал деятельность соцсетей Instagram и Facebook, принадлежащих Meta, экстремистской, запретив их работу в России.