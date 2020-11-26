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26.11.2020 19:10

В России появится единый телефонный номер для связи с врачами из-за коронавируса

Новости. Общество
14:50, 27 Ноября 2020
фото: © Софья Сандурская / АГН "Москва"
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Российские власти намерены организовать оперативную маршрутизацию звонков по ковиду.

В России появится единый телефонный номер для связи с врачами из-за коронавируса. Как сообщает РБК, необходимость такого нововведения связана с проблемами, с которыми столкнулись граждане при попытке дозвониться в медицинские учреждения и колл-центры. Лучше всего ситуация обстояла там, где существует единый колл-центр с использованием чат-бота и эффективной маршрутизацией звонков – в Иркутской, Омской и Томской областях и Алтайском крае.

По словам вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, единый номер 122, который вводится в различных регионах, позволит организовать оперативную маршрутизацию звонков по COVID-19 – в поликлиники, станции скорой помощи или другие службы.

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Комментарии

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Копатыч
2020-11-27 15:56:03
Всё правильно . раз так не дозвонится . Нековидные больные просто тихо "отдыхают" на дому .
Гость
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