В России собрались серьезно ограничить продажу алкоголя в кафе в жилых домах

«Ъ»: в Госдуме приготовились бороться с «наливайками».

Обсуждение депутатами Госдумы новых ограничений на продажу алкоголя в заведениях общепита в жилых домах взволновало бизнес. Федерация рестораторов и отельеров (ФРиО) предупредила законодателей, что из-за предлагаемых инициатив ущерб могут получить около 38% ресторанов и баров. В то же время регуляторы заявляют, что торговля спиртным в жилых домах уже ограничена.

«Ъ» ознакомился с письмом президента ФРиО Игоря Бухарова от 25 мая в комитет Госдумы по экономической политике с просьбой подключиться к рабочей группе по подготовке законопроекта о введении ограничений на продажу алкоголя для заведений в жилых домах.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин 14 мая в Telegram-канале сообщил о множестве жалоб на работу так называемых наливаек в жилых домах, которые «торгуют алкоголем ночью как псевдокафе». Одновременно он поднял вопрос о запрете продажи спиртного такими точками в ночное время. Позднее стало известно, что в Госдуме планируется создать рабочую группу для разработки законопроекта по борьбе с подобными заведениями. В комитете Госдумы по экономической политике «Ъ» не ответили.

Как сказано в письме ФРиО, бизнес понимает озабоченность государства организациями, «использующими лазейки в законе для продажи алкоголя».

Но в жилых домах находится около 38% всех имеющих лицензию на продажу спиртного предприятий общепита. И дополнительные ограничения в большей степени несут риски для добросовестных участников рынка, к которым нет претензий у жителей и контрольно-надзорных органов, сказано в письме. Кроме того, предупреждают во ФРиО, закрытие заведений общепита может негативно отразиться на развитии внутреннего туризма.