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03.02.2022 21:30

В России станут бороться с цифровой неграмотностью населения

Новости. Политика
20:30, 04 Февраля 2022
фото: © ИТАР-ТАСС/ Дмитрий Рогулин

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На эти цели ежегодно планируется выделять по 200 миллионов рублей.

Власти России намерены запустить долгосрочную программу повышения цифровой грамотности населения страны. В рамках программы будут созданы новые образовательные сервисы для различных групп граждан, в том числе для студентов, пенсионеров и детей.

Как сообщили в правительстве РФ, до 2024 года на финансирование программы планируется направить 600 миллионов рублей — по 200 миллионов рублей ежегодно. Средства на эти цели заложены в федеральном проекте «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика».

По словам вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, личная цифровая грамотность становится важным условием работы в онлайн-среде. «Посещение небезопасных сайтов, невозможность распознать откровенно мошеннические действия в сети приносят серьезные неприятности пользователю», — отметил вице-премьер.

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