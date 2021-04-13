В России ужесточаются правила возвращения в страну из-за рубежа

Всем россиянам необходимо пройти тест на коронавирус и самоизолироваться до получения отрицательного результата.

В России с 15 апреля ужесточаются правила возвращения граждан из-за границы. Как сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора, всем въезжающим в страну россиянам необходимо заполнить анкету на Едином портале госуслуг и в течение трех дней после пересечения границы пройти тест на коронавирус методом ПЦР.

Согласно распоряжению главного санитарного врача РФ, результаты лабораторного исследования на коронавирус также должны быть размещены на Едином портале госуслуг. До момента получения отрицательного результата теста возвратившиеся из-за границы россияне обязаны соблюдать самоизоляцию по месту жительства. Ранее такое требование распространялось только на тех, кто прибывал в страну воздушным транспортом.