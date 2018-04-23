В Санкт-Петербурге будет открыт дом для секс-меньшинств

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На время чемпионата мира 2018 года по футболу в Санкт-Петербурге будет открыто ЛГБТ-убежище.
Об этом сообщает russian.rt со ссылкой на Gaystarnews.com.
Люди нетрадиционной сексуальной ориентации, которые приедут на ЧМ-2018, смогут остановиться в этом доме для временного проживания. Издание отмечает, что дом в Санкт-Петербурге не будет официально представлять организацию Pride House International, но она объявила о готовности предоставить свою помощь.
Ранее сообщалось, что Международная федерация футбола (ФИФА) намерена отказать Марокко в проведении чемпионата мира 2026 года из-за запрета государством однополых связей.
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